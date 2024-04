Summer Plants: बाल्कनी सौंदर्य आणि सुगंधाने समृद्ध करायची आहे? उन्हाळ्यात ही झाडे लावा!

Summer Flowers Garden for Indoors and Out: अनेकांना घरात छोटुशी बाग फुलवायला फार आवडते. बाल्कनीमध्ये अनेकजण झाड लावतात. मात्र, अनेकवेळा असे घडते की, आपण जी झाडे लावतो, ती वाढत नाहीत किंवा ती वाढताच सुकायला लागतात. याचे कारण असे असू शकते की प्रत्येक वनस्पतीला वाढण्यासाठी वेगवेगळ्या तापमानांची आवश्यकता असते. काही झाडे उन्हाळ्यात वाढतात तर काही हिवाळ्यात. झाडांची नेहमी विशेष काळजी घ्यावी लागते, जेणेकरून झाडे चांगली वाढू शकतील. म्हणूनच, आम्ही तुम्हाला अशाच काही वनस्पतींबद्दल सांगणार आहोत, जे उन्हाळ्यात (Popular summer flowers) सहजपणे वाढवता येतात आणि तुमच्या घराची बाग खूप सुंदर बनवतात. उन्हाळ्यात कोणती झाडे वाढण्यास उत्तम आहेत ते जाणून घेऊयात.