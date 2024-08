Success Mantra: इंटरव्ह्युला जाण्यापूर्वी तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात करा 'हे' बदल, वाढेल यश मिळण्याची शक्यता

Personality Changes to Increase Success Chances in Interview: आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला वेळोवेळी अनेक प्रकारचे इंटरव्ह्यु द्यावे लागतात. खरं तर हे प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील यू-टर्न असतो, ज्यावर व्यक्तिमत्त्वात काही बदल करून सहज मात करता येते. अनेक वेळा तयारी नीट झालेली असतानाही हवे तसे यश मिळत नाही. काही वेळा मुलाखती दरम्यान काही लोक खूप नर्व्हस होतात, जे त्यांच्या कमकुवत आत्मविश्वास आणि अपयशाचे कारण बनतात. अशा वेळी तुम्हालाही आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी इंटरव्ह्युव क्रॅक करायचे असेल तर आधी व्यक्तिमत्त्वात काही महत्त्वाचे बदल करा.