Smart Parenting: मुलांना शिस्त शिकवण्यापूर्वी पालकांनी केल्या पाहिजेत या गोष्टी, आहेत खूप उपयुक्त

Things Never Do While Teaching Discipline to Child: मुलांचे संगोपन करणे सोपे काम नाही. मुले अनेकदा आरशासारखी असतात. तुम्ही त्यांच्या कामात आणि वागण्यात स्वतःचे प्रतिबिंब पाहू शकाल. तुमची सर्व चांगली कामे करण्यासोबत तुमच्या मुलाने शिस्तबद्ध राहावे असे तुम्हाला वाटत असेल तर सर्वप्रथम पालकांनी स्वतःमध्ये शिस्तीची सवय लावली पाहिजे. मुले शिकतात कमी पण कॉपी सहज करतात. आई-वडील जे काही काम करतात ते मुलं अगदी सहज करतात. त्यामुळे पालकांनी मुलांना शिस्त शिकवण्यापूर्वी या तीन गोष्टी नेहमी कराव्यात.