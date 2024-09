Skin Care Tips: चेहऱ्यावर चमक आणण्यासाठी उपयुक्त आहे बदाम, जाणून घ्या वापरण्याची योग्य पद्धत

How to Use Almond for Skin Care: बदाम ही गुणधर्मांची खाण आहे. हे खाल्ल्याने अनेक प्रकारचे सूक्ष्म पोषक घटक मिळतात. चेहऱ्यावर लावल्याने त्वचेवर किती परिणाम होईल याची कल्पना करा. तसे तर बदामाच्या तेलाने चेहऱ्यावर मसाज करण्याचा सल्ला दिला जातो. पण जर तुमच्याकडे बदाम तेल नसेल तर फेस पॅकमध्ये सुद्धा बदाम मिसळता येतात. फक्त एका बदामामुळे फेस पॅक सहज तयार होईल, ज्यामुळे चेहऱ्यावर चमक येते तसेच त्वचेवर दिसणाऱ्या बारीक रेषा आणि सुरकुत्या दूर होतात. खरं तर, बदाम त्वचेच्या वृद्धत्वाच्या प्रक्रियेस प्रतिबंधित करतात, ज्यामुळे त्वचा तरुण दिसण्यास मदत होते. ऑइली आणि ड्राय त्वचेवर बदाम कसे लावायचे ते जाणून घ्या.