Skin Care in Winter: थंडी चालू होताच त्वचा कोरडी पडली, रंगही काळा पडतोय? मग फॉलो करा 'या' विंटर टिप्स

How to take care of skin in winter marathi: हिवाळ्यात हवा थंड आणि कोरडी होते. त्यामुळे या ऋतूमध्ये त्वचेची काळजी घेणे आवश्यक आहे. हिवाळ्यात थंड आणि कोरड्या हवेमुळे त्वचेला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. ते आपल्या त्वचेवर कसा परिणाम करतात हे समजून घेणे ही निरोगी आणि चमकदार त्वचेसाठी पहिली पायरी आहे. हिवाळ्यात त्वचा कोरडी, चकचकीत आणि लाल होते, जी त्वचेची काळजी घेतल्यास बरी होऊ शकते.