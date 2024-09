Skin Care: तुमच्याही चेहऱ्यावर वांग किंवा काळे डाग पडलेत? 'हे' घरगुती उपाय एकदा नक्की करा

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Sep 22, 2024 12:07 PM IST

causes of vang on face: चेहऱ्यावर काळे किंवा तपकिरी डाग पडतात. काही लोकांमध्ये हे डाग लहान असतात. तर काही लोकांच्या चेहऱ्यावर मोठे डाग असतात.

Remedies to remove dark spots on face ( freepik )