Sindoor Plant: सौभाग्याचं लेणं असलेलं कुंकू कोणत्या झाडापासून बनतं माहितेय का? वाचून वाटेल आश्चर्य

From which tree kunku is made: भारतामध्ये विवाहित स्त्रियांसाठी कुंकू अतिशय महत्वाचा घटक आहे. कुंकवाला स्त्रियांच्या सौभाग्याचं लेणं असं म्हटलं जातं. बऱ्याच लोकांना माहित असेल की, हळद आणि चुना यांच्यामध्ये पारा मिसळून सिंदूर बनवला जातो. पण एक सिंदूर वनस्पती देखील आहे, त्याच्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती असेल. होय, सिंदूर वनस्पतीला इंग्रजीत कमिला ट्री किंवा कुमकुम ट्री म्हणतात. त्यात लाल रंगाची फळे उगवतात, त्याच्या मदतीने सिंदूर किंवा लिपस्टिक पावडर आणि द्रव स्वरूपात बनविली जाते. जर तुम्हाला तुमच्या घरातील बागेत वेगवेगळी झाडे लावण्याची आवड असेल, तर औषधी गुणधर्म असलेली सिंदूर तुमच्या बागेचे सौंदर्य वाढवू शकते. ही वनस्पती खूप सुंदर दिसते, आपण ती घरी एका भांड्यात सहजपणे वाढवू शकता. यासाठी आम्ही तुम्हाला काही टिप्सही सांगणार आहोत. हे जाणून घेतल्यावर तुम्हाला झाडे लावण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.