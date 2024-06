Eggs Side Effects: तुम्ही अंडी खात असाल तर व्हा सावध, या दुष्परिणामांचा असतो धोका, पाहा साईड इफेक्ट

Who should Not Eat Eggs: आरोग्यासाठी इतके फायदेशीर असूनही अंडी खाणे तुमच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर नाही तर त्याने अनेक गंभीर हानी होऊ शकते. चला जाणून घेऊया अंडी खाण्याचे असेच काही दुष्परिणाम.