Side Effect of Carrots: 'या' लोकांनी चुकूनही खाऊ नयेत गाजर, फायद्याऐवजी आरोग्याला होऊ शकते नुकसान

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 26, 2024 12:35 PM IST

In which diseases should carrots not be eaten marathi: काही लोकांसाठी, हिवाळ्यात गाजरांचा आनंद घेणे थोडे कठीण असते. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या लोकांनी गाजराचे सेवन करताना काळजी घ्यावी.

who should not eat carrots marathi ( freepik )