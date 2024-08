Shravan 2024: कोल्हापुरातील 'हे' शिवमंदिर तुम्ही कधी पाहिलंय का? श्रावणातल्या वीकेंडला नक्की देऊ शकता भेट!

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Aug 22, 2024 10:43 AM IST

Traveling in the month of Shravan: श्रावणात लोक विविध धार्मिक ठिकाणांना भेटी देतात. त्यातल्या-त्यात भक्त आपल्या आसपास असणाऱ्या शिव मंदिराला भेट देत असतात.

Shravan 2024: कोल्हापूरजवळील खिद्रापूर येथे असलेले कोपेश्वर मंदिर