Shaving Tips: तुम्हीही दररोज दाढी करताय? मग त्याचे नुकसानही एकदा वाचाच

Whether to Shave Daily or Not: फॅशन आणि ट्रेंडचे शौकीन असलेले लोक अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकारच्या दाढी ठेवतात आणि त्यांच्या आवडीनुसार त्याला शेप देतात. अनेकांना क्लीन-शेव्ह लूक आवडतो, तर काही लोक त्यांच्या शरीराच्या प्रकारानुसार आणि व्यवसायानुसार दाढी ठेवतात. काही लोकांना दररोज सकाळी दाढी करणे आवडते, तर काही लोक महिभर दाढी करत नाहीत. दाढी करणे ही बऱ्याच लोकांसाठी सामान्य गोष्ट आहे, परंतु यामुळे प्रश्न निर्माण होतो: दररोज दाढी करणे आरोग्यदायी आहे की ते हानिकारक असू शकते? आज आपण याबाबतच जाणून घेणार आहोत.