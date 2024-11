Sesame Oil: दररोज हाताच्या तळव्यांवर चोळा तिळाचे तेल, फायदे वाचून बसणार नाही विश्वास

what does applying sesame oil do: तिळाचे तेल हे अनेक गुणधर्मांचे भांडार आहे. या तेलाने हात किंवा तळव्यांचे मसाज केल्याने अनेक फायदे मिळू शकतात. मुख्यतः तिळाच्या तेलामध्ये अँटी इन्फ्लीमेंटरी गुणधर्म असतात. ज्यामुळे सूज कमी होते. यासोबतच स्नायूंचा थकवाही कमी होऊ शकतो. तिळाचे तेल देखील वेदना आणि सूज कमी करण्यासाठी खूप प्रभावी सिद्ध होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही नियमितपणे तुमच्या तळहातावर तिळाच्या तेलाने मसाज करत असाल तर ते अनेक फायदे मिळवू शकता. चला जाणून घेऊया तीळाच्या तेलाने हाताची मसाज केल्याने काय फायदे होतात?