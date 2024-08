Senior Citizens Day 2024: भारतात वृध्दांसाठी आहेत का कोणत्या हेल्थ योजना? नसेल माहिती, तर वाचा

Facilities available to senior citizens from Govt: घरातील वडीलधाऱ्यांना कुटुंबाचा पाया म्हणतात, वडीलधाऱ्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांच्याकडून सल्ला घेणे अतिशय फायदेशीर ठरते. त्याचे स्नेह आणि प्रेम अमूल्य असते. वरिष्ठांच्या असण्याने घराला शोभा असते. त्यांच्याकडून जुन्या आठवणी, चालीरीती, आयुष्यातले अनुभव अशा अनेक गोष्टींची शिदोरी असते. त्यामुळेच जगभरात २१ ऑगस्ट हा दिवस‘जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन' म्हणून साजरा केला जातो. समाज, कुटुंब आणि राष्ट्र यांच्या सेवेसाठी ज्यांनी आपल्या आयुष्याचा महत्त्वपूर्ण भाग व्यतीत केला, त्यांच्याबद्दल आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.