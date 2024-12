Benefits Of Saliva: आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे लाळ, डोळ्यांपासून तोंडांपर्यंतचे अनेक आजार होतात दूर

Why Is Saliva Useful In Marathi: अशा अनेक रील सोशल मीडियावर व्हायरल होतात ज्यात असे सांगितले जाते की सकाळी शिळी लाळ पिंपल्सवर लावल्याने ते बरे होतात. आयुर्वेदात लाळेला खूप महत्त्व दिले गेले आहे. यामुळे संपूर्ण शरीर संतुलित राहते. जर तुमचे तोंड कोरडे असेल तर नेहमी पाणी पिण्याचा सल्ला दिला जातो. इतकेच नव्हे तर सकाळी रिकाम्या पोटी पाणी प्यायला सांगितले जाते जेणेकरून लाळ पोटात पोहोचेल. वास्तविक, लाळेमध्ये अनेक बॅक्टेरिया, अँटीबॉडीज आणि एंजाइम असतात जे आरोग्य निरोगी ठेवतात.