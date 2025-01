Republic Day 2025: २६ जानेवारीबाबत तुम्हाला किती माहितेय? सच्चा देशभक्तच देऊ शकतो या प्रश्नांची उत्तरे

In which year the Constitution came into force in marathi: भारत यावेळी ७६ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. अशा परिस्थितीत, या दिवशी आपल्याला कर्तव्याच्या मार्गावर भारताच्या शक्ती, धैर्य आणि शौर्याचे प्रदर्शन पाहायला मिळेल. २६ जानेवारी रोजी सकाळी ही परेड आयोजित केली जाईल. ज्यामध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संस्कृती तसेच भारतीय सशस्त्र दलांचे धैर्य आणि शौर्य दाखवले जाईल. तुम्ही २६ जानेवारी बद्दल खूप वाचले आणि ऐकले असेल.परंतु, या लेखात तुम्ही स्वतःला या दिवसाबद्दल किती माहिती आहे याची चाचणी घेऊ शकता.