Pregnancy Tips: 'या' कारणांमुळे महिलांना करावा लागतो गर्भपाताचा सामना, अशी घ्या काळजी

what care should be taken to avoid miscarriage: गर्भधारणेदरम्यान विविध कारणांमुळे वाढणारी गुंतागुंत ही गर्भपाताचे कारण असल्याचे सिद्ध होते. गर्भपाताचा परिणाम स्त्रीच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर दिसून येतो. स्पॉटिंग, क्रॅम्प्स आणि द्रव स्त्राव ही या समस्येची मुख्य लक्षणे आहेत. गर्भपाताची बहुतेक प्रकरणे पहिल्या तीन महिन्यात दिसतात. अशा परिस्थितीत महिलांनी गरोदरपणात खाण्यापिण्याच्या सवयींपासून ते प्रवासापर्यंत सर्व गोष्टींबाबत सावध राहण्याची गरज आहे. आज आपण गर्भपाताची काही सामान्य कारणे जाणून घेणार आहोत.