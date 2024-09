Yoga Mantra: नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी करा 'ही' योगासने, प्रेग्नन्सीत आरोग्यही राहील उत्तम

what yoga to do in pregnancy: गरोदरपणात प्रत्येक स्त्रीला अनेक नवीन अनुभवांना सामोरे जावे लागते. गर्भाच्या योग्य विकासासाठी आईचे निरोगी राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. गरोदरपणात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा आईसाठी तसेच पोटातील मुलासाठीही घातक ठरू शकतो. या अवस्थेत शरीराची विशेष काळजी घ्यावी लागते. अशा वेळी महिलांनी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या निरोगी राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. डॉक्टर गर्भवती महिलांना त्यांच्या आहाराची काळजी घेण्याचा सल्ला देतात आणि हलका व्यायामदेखील करायला सांगतात. यावेळी शरीरात अनेक हार्मोनल बदलदेखील होतात. त्यामुळे अनेक वेळा मन अस्वस्थ होते किंवा शरीराला अस्वस्थता जाणवते. यासाठी गरोदर महिलांनी रोज काही सोपी योगासने करणे फायदेशीर ठरते. गर्भवती महिलांचे शारीरिक आरोग्य तसेच मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी ही आसने खूप फायदेशीर आहेत. चला तर मग याविषयी जाणून घेऊया.