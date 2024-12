Plastic surgery: भारतातून झालेली प्लास्टिक सर्जरीची सुरुवात, माहितेय का कोणी केलेली पहिली सर्जरी?

In which country did plastic surgery first start In Marathi: शस्त्रक्रियेचे जनक महर्षि सुश्रुत हे प्राचीन भारतातील एक प्रसिद्ध सर्जन होते. त्यांनी लिहिलेल्या सुश्रुत संहितेत नाकाच्या प्लास्टिक सर्जरीचा उल्लेख आहे. यामागील कारण देखील खूप रंजक आहे, जे जाणून तुम्ही देखील आश्चर्यचकित व्हाल. प्लास्टिक सर्जरीची सुरुवात कशी झाली आणि प्राचीन भारतात ती कशी केली जात होती, या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत...