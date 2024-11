Period Tips: मासिक पाळी न येण्याची आहेत ५ कारणे, जाणून घ्या किती दिवस पिरियड न येणे सामान्य असते?

How many days should menstruation occur: मासिक पाळी हा महिलांच्या जीवनातील महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु अनेक वेळा असे दिसून येते की महिलांना मासिक पाळी चुकते ज्यामुळे त्यांना गर्भधारणा होण्याची भीती वाटते. परंतु कधीकधी मासिक पाळी न येण्याची अनेक कारणे असू शकतात. मासिक पाळी न येण्याचे कारण जाणून घेऊया आणि किती काळ मासिक पाळी चुकणे सामान्य आहे? तेसुद्धा जाणून घेऊया.