Period Tips: अलीकडे मुलींना मासिक पाळी कमी वयात का येतेय? वाचा कारणे आणि उपाय

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Oct 01, 2024 12:42 PM IST

Right Age for Girls to Menstruate: वेळे आधीच मासिक पाळी येणे अजिबात आरोग्यदायी नाही. यासोबतच जर मुलींना कमी वयात मासिक पाळी आली तर त्या सगळ्यांना ओव्हुलेशन होऊ शकत नाही.

Reasons for Early Menstruation ( pexel )