Period Tips: मासिक पाळीत २४ तासांत किती वेळा पॅड बदलावा? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

How often to change pads during periods: पीरियड्स हा महिलांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा भाग मानला जातो. मासिक पाळी येणे हे देखील महत्त्वाचे आहे. कारण यामुळे स्त्रीला आई होण्याचा आनंद मिळतो. मात्र मासिक पाळीदरम्यान महिलांनाही अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. काही स्त्रिया दीर्घकाळ एकच पॅड घालतात, ज्यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो. मासिक पाळीच्या काळात पॅड किती तासांनी बदलावे ते आज आपण जाणून घेणार आहोत.