Period Tips: मासिक पाळीदरम्यान प्रचंड वेदना होतात? घरच्या घरी करा 'हे' उपाय, लगेच मिळेल आराम

what to do if you have stomach pain during your period marathi: महिलांना मासिक पाळी येते. या काळात त्यांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. बहुतेक महिलांना मासिक पाळी दरम्यान पोट आणि पाठदुखीचा त्रास सहन करावा लागतो. काही महिलांना मासिक पाळी दरम्यान असह्य वेदना होतात, ज्यामुळे त्यांना वेदनाशामक औषधांचा अवलंब करावा लागतो. परंतु या औषधांचे वारंवार सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत मासिक पाळीच्या दुखण्यापासून आराम मिळवण्यासाठी तुम्ही काही घरगुती उपायांची मदत घेऊ शकता. आज आम्ही तुम्हाला असेच काही घरगुती उपाय सांगणार आहोत, ज्याचा अवलंब करून तुम्ही मासिक पाळीच्या दुखण्यापासून आराम मिळवू शकता. चला तर मग त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया -