Period Fact: मासिक पाळीमध्ये केस धुवायचे की नाही? आता तज्ज्ञांनी दिलं याचं खरं उत्तर

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Oct 19, 2024 10:26 AM IST

whether to wash your hair during your period: मुलींना त्यांच्या मासिक पाळीत अपमान किंवा लाजिरवाणा अनुभव येतो. ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या शरीराबद्दल उघडपणे बोलणे टाळवे लागते. यापैकी एक गैरसमज म्हणजे मासिक पाळी दरम्यान केस धुणे होय.

whether to wash your hair during your period ( freepik )