kidney stone: मुतखडा असणाऱ्यांनी चुकूनही खाऊ नयेत 'हे' ५ पदार्थ, वाढेल स्टोनचा आकार आणि वेदना

what foods should not be eaten in kidney stones marathi: आजकाल किडनी स्टोन अर्थातच मुतखडा हा एक सामान्य आजार झाला आहे. किडनी हा आपल्या शरीराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जो रक्त फिल्टर करतो. खराब जीवनशैली आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे किडनीचे कार्य बिघडते. खाण्यापिण्याच्या सवयी दीर्घकाळ पाळल्या नाहीत तर मुतखडे बनू लागतात. त्यामुळे अनेकवेळा पोट आणि कंबरेत असह्य वेदना होतात. यासाठी दररोज भरपूर पाणी प्यावे. मुतखड्याचा रूग्णांनी काही गोष्टींचे सेवन टाळावे ज्यामुळे किडनी स्टोनचा आकार वाढतो आणि वेदना होतात. चला जाणून घेऊया किडनी स्टोनच्या रुग्णांनी चुकूनही कोणत्या गोष्टी खाऊ नयेत.