High Blood Pressure: उच्च रक्तदाब असणाऱ्यांनी अजिबात खाऊ नयेत 'हे' पदार्थ, हृदयासाठी ठरेल घातक

What foods should not be eaten if you have high BP: उच्च रक्तदाब, ज्याला इंग्रजीत हायपरटेन्शन म्हणतात. वास्तविक, ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये रक्तवाहिन्यांवर खूप दबाव पडतो. उच्चरक्तदाबामुळे कालांतराने इतर अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. जसे की हृदयरोग आणि पक्षाघात. हे टाळण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आहाराबद्दल अधिक सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो. अशा परिस्थितीत जर तुम्हीही उच्च रक्तदाबाचे रुग्ण असाल तर तुमचा रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी चुकूनही या ५ गोष्टींचा आहारात समावेश करू नका.