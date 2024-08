Parenting Tips: तुमचीही मुलं करत आहेत स्पर्धा परीक्षेची तयारी? पालकांचे हे सहकार्य मिळवून देईल यश

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Aug 25, 2024 11:09 AM IST

How to prepare children for exams: मुलांना स्पर्धेसाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तयार करण्याची जबाबदारी पालकांची आहे. जर तुमचं मुलंही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असतील तर एक जबाबदार पालक म्हणून तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

स्पर्धा परीक्षेसाठी मुलांची कशी तयारी करून घ्यावी ( Shutterstock )