Parenting Tips: मुलांना 'या' ठराविक वेळेपेक्षा जास्त फोन दाखवू नका, होईल हार्मोन्समध्ये बदल, बिघडेल आरोग्य

How long to give mobile phones to children: आजच्या काळात बहुतांश कामे डिजिटल पद्धतीने केली जातात आणि त्यामुळेच स्मार्टफोन, टॅबलेट आणि लॅपटॉपसारख्या उपकरणांचा वापर मर्यादेपलीकडे वाढला आहे. यामुळे लोकांचा स्क्रीन टाइम तासांवर पोहोचला आहे. लहान मुले देखील ही उपकरणे वापरत आहेत आणि तासनतास स्क्रीन पाहत आहेत.