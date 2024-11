Changing Toothbrush: ठराविक वेळेत ब्रश न बदलल्यास होऊ शकतात गंभीर आजार,जाणून घ्या कधी घ्यावा नवा ब्रश?

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Nov 27, 2024 04:48 PM IST

How often to change the brush: टूथब्रशचा योग्य वापर करणे आणि तो वेळोवेळी बदलणे दात आणि हिरड्यांच्या आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, दातांमध्ये साचलेल्या प्लेक आणि बॅक्टेरियामुळे हिरड्यांचे आजार, दात किडणे आणि पोकळी निर्माण होऊ शकतात.

Oral hygiene Marathi ( freepik )