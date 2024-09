No Oil Recipe: तेलाचा एक थेंबही न वापरता बनवा भटूरे, वेट लॉसपासून हार्ट पेशेंटपर्यंत सर्वांसाठी बेस्ट रेसिपी

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Sep 13, 2024 04:17 PM IST

Foods That Can Be Made Without Oil: जे लोक वजन कमी करत आहेत किंवा उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोगाचे रुग्ण आहेत. त्यांना तेलात तळलेले पुरी, भटुरा यांसारखे पदार्थ खाण्यास डॉक्टर नेहमी मनाई करतात.

तेलाशिवाय भटुरे कसे बनवायचे ( shutterstock )