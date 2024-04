Navratri Fasting Tips: नवरात्री उपवासात वारंवार तहान लागते? खा हे पदार्थ, राहात हायड्रेट आणि हेल्दी

Tips to Stay Hydrated And Healthy During Navratri: चैत्र नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत देवीचे भक्त उपवास करतात. या काळात बरेच लोक अत्यंत सात्विक पद्धतीने राहतात आणि कमी खातात आणि फक्त फळं खाणे निवडतात. उपवासाच्या वेळी काही लोक तळलेले आणि तेलकट पदार्थ सुद्धा खातात. अशा स्थितीत दैनंदिन कामे करण्यात आळस आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो. त्याचबरोबर हवामानामुळे पुन्हा पुन्हा तहान लागण्याची समस्या असते. अशा परिस्थितीत हे पदार्थ खाल्ल्याने आळस, अशक्तपणा आणि तहान लागणे या समस्या टाळता येतात. चैत्र नवरात्रीच्या उपवास दरम्यान हायड्रेट आणि हेल्दी राहण्यासाठी काय खावे ते जाणून घ्या.