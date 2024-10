Navratri 2024: नवरात्रीत अष्टमीला वाण काय द्यायचं सुचतच नाहीय? मग इथे पाहा एकापेक्षा एक सुंदर पर्याय

What to Give to Suvasini in Vaan: नवरात्रीच्या काळात दुर्गा मातेला प्रसन्न करण्यासाठी लोक कन्या पूजन किंवा सुवासिनी पूजन करतात. मुलींना आणि सुवासिनींना खाऊ घालण्याबरोबरच त्यांना भेटवस्तू देण्याची परंपरा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. असे मानले जाते की नवरात्रीच्या काळात माता भवानी या लहान मुलींच्या रूपाने तुमच्या घरी येतात. तसेच सुवासिनींनाही देवीचे रूप समजले जाते. या सुवासिनींना मुलींना आदराने घरी बोलावून त्यांना आदराने जेवायला घालून, त्यांची ओटी भरून त्यांना भेटवस्तू दिल्या जातात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच 5 भेटवस्तूंबद्दल सांगत आहोत जे सुवासिनींना देता येतील.