National Safe Motherhood Day 2024: डिअर वर्किंग लेडीज, हेल्दी प्रेग्नेंसीसाठी काम करताना या ५ गोष्टींकडे द्या लक्ष

Things To Do At Work For Healthy Pregnancy: सध्या बहुतांश महिला काम करत आहेत. करिअर बनवण्याचे आणि कुटुंबाचे नियोजन करण्याचे वय जवळपास सोबत चालते. या दोन जबाबदाऱ्यांमधील कोंडी कधीकधी तणावाचे आणि आरोग्याच्या समस्यांचे कारण बनते. म्हणूनच, जर तुम्ही नोकरी करत असाल आणि आई बनणार असाल तर तुम्हाला स्वतःच्या आणि तुमच्या होणाऱ्या बाळाच्या सुरक्षिततेसाठी काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल. आज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिनानिमित्त (national safe motherhood day) नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित आणि निरोगी गर्भधारणेबद्दलच्या महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.