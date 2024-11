National Milk Day: ९० टक्के लोकांना माहितीच नाही दिवसात कधी आणि किती प्यावे दूध, काय सांगतात तज्ज्ञ?

what is the right time to drink milk marathi: दूध आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहे. लहान मूल असो वा वृद्ध, प्रत्येकजण दूध नक्कीच पितात. शरीराला फक्त दुधापासून प्रथिने मिळतात, जी आपल्या अवयवांच्या विकासासाठी आवश्यक असतात. प्रोटीनच्या व्यतिरिक्त, त्यात कॅल्शियम, थायामिन, निकोटिनिक ऍसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स देखील चांगल्या प्रमाणात असतात. हे सर्व हाडे तसेच स्नायू मजबूत करतात. खरे तर दूध कधी प्यावे हे लोकांच्या सवयींवर अवलंबून असते.