Mucus In Chest: खोकला गेला पण अजून कफ आहे? करा 'हे' घरगुती उपाय, लगेच मोकळी होईल छाती

what to do when phlegm: बदलत्या ऋतूमध्ये अनेक समस्या उद्भवतात, त्यापैकी सर्दी आणि खोकला सामान्य आहे. सर्दी-खोकल्याच्या समस्येनंतर अनेकदा छातीत श्लेष्मा अर्थातच कफ जमा होण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे अनेकदा छातीत दुखणे आणि जडपणाची समस्या सुरू होते. छातीत बराच वेळ कफ जमा होऊ लागल्यास, श्वास घेण्यास खूप त्रास होतो. या स्थितीत, छातीत जमा झालेला कफ बाहेर काढणे खूप महत्वाचे आहे. जर तुम्हाला छातीत जमा झालेला कफ काढायचा असेल तर तुम्ही यासाठी काही सोप्या उपायांची मदत घेऊ शकता. चला जाणून घेऊया छातीत जमा झालेला कफ काढण्यासाठी काय करावे?