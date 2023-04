Travel Tips: भारतातील या ठिकाणी वर्षभर असतात परदेशी पर्यटक, एक्सप्लोर करण्यासाठी आहेत बेस्ट

Most Visited Places of India by Foreigners: भारतात कुठे समुद्र किनारा आहे तर कुठे उंच पर्वत आहेत, कुठे घनदाट जंगल तर कुठे वाळवंट. धर्मापासून ते मुलांच्या भटकंतीपर्यंत फिरण्यासाठी भारतात बरेच काही आहे. त्यामुळेच भारतीयांसह परदेशी लोकांनाही येथे फिरायला आवडते. होय, भारतात अशी अनेक ठिकाणे आहेत जी परदेशी लोकांची आवडती पर्यटन स्थळे आहेत. चला जाणून घेऊया भारतातील अशी कोणती ठिकाणे आहेत जिथे वर्षभर परदेशी प्रवासी भेटतात.