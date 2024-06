Flying Insects: लाईट लावताच पावसाळी उडणारे किडे घरात येतात का? सुटका देतील हे सोपे उपाय

Tips to Get Rid of Flying Insects Attracted to Light: पावसाळा आपल्यासोबत अनेक समस्याही घेऊन येतो. या समस्या केवळ आरोग्याशी संबंधित नाहीत तर घराच्या स्वच्छतेशीही संबंधित आहेत. या ऋतूत पावसाळी कीटकांची दहशत बहुतेक घरातील प्रत्येक स्त्रीसाठी त्रासाचे प्रमुख कारण असते. पावसाळ्यात खिडक्या, दारे उघडताच बारीक किडे आणि कीटक घरात शिरतात. त्यांना घराबाहेर काढणे खूप अवघड असते. या पावसाळी कीटकांपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुम्हीही प्रभावी घरगुती उपाय शोधत असाल तर हे उपाय तुम्हाला मदत करू शकतात.