Monsoon Health Tips: पावसाळ्यात वाढतो डायरियाचा धोका, लगेच आराम देतील हे घरगुती उपाय

Home Remedies for Diarrhea and Stomach Problem in Monsoon: पावसाळा कडक ऊन आणि उष्णतेपासून मुक्त होण्याबरोबरच आरोग्याच्या अनेक प्रकारच्या समस्या घेऊन येतो. या ऋतूत बॅक्टेरियाच्या संसर्गाचा धोका अनेक पटींनी वाढतो. चुकीचे अन्न, दूषित पाणी, वातावरणातील ओलावा, फंगस आणि स्वच्छतेची काळजी न घेतल्याने या ऋतूत डायरिया म्हणजेच अतिसार होण्याची शक्यता अधिक असते. अतिसारामध्ये रुग्णाला वारंवार पाण्यासारखे पातळ मल येणे, पोटात मुरडा येणे आणि वेदना, मळमळ आणि उलट्या, ताप, थकवा आणि अशक्तपणा अशी लक्षणे दिसून येतात. जे घरच्या घरी काही घरगुती उपाय करून बरे केले जाऊ शकतात. जाणून घ्या पावसाळ्यात डायरिया आणि पोटाच्या समस्यांना पासून आराम मिळवण्यासाठी घरगुती उपाय