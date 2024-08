Monsoon Health Tips: पावसाळ्यातही घामाचा दुर्गंध येऊन अंगाला खाज सुटतेय? 'या' सोप्या उपायांनी लगेच मिळेल आराम

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Aug 01, 2024 02:53 PM IST

Tips to Get Rid Of Sweat Smell and Itchy Skin: पावसाळ्यात स्वच्छतेची पूर्ण काळजी घेतल्यानंतरही अनेकांच्या अंगातून एक प्रकारचा वास येतो. त्यामुळे काही लोकांच्या अंगावर खाज येत राहते. या दोन्ही गोष्टींमुळे शारीरिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

घामाने येणारी दुर्गंधी कशी दूर करावी? ( Shutterstock )