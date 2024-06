Monsoon Care Tips: पावसाळ्यात त्रास देऊ शकतात त्वचेच्या आणि केसांच्या समस्या, या उपायांनी मिळेल आराम

Tips to Fix Skin and Hair Problems in Rainy Season: कडक ऊन आणि उष्णतेपासून आराम देणारा पावसाळा अनेकदा त्वचा आणि केसांसाठी समस्या म्हणून येतो. या ऋतूत वातावरणातील ओलावा, आर्द्रता आणि प्रदूषण वाढल्याने लोकांना हर्पीस, एक्झिमा, खाज सुटणे, पिंपल्स, फंगल इन्फेक्शन, पुरळ आणि एथलिट फूट यासारख्या त्वचेच्या समस्यांचा त्रास होऊ लागतो. याशिवाय पावसाळ्यात बहुतांश लोकांना केस गळणे, कोंडा, डोक्यात फोड येण्याची तक्रार सुरू होते. अशावेळी पावसाळ्यात त्वचा आणि केसांशी संबंधित कोणत्या मोठ्या समस्यांचा त्रास होतो आणि त्यापासून आराम मिळवण्यासाठी कोणते उपाय करावे हे जाणून घेऊया.