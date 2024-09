Menstrual Blood Color: मासिक पाळीदरम्यान रक्ताचा रंग ठरवते तुमचे आरोग्य, वाचा तुम्ही निरोगी आहात की नाही

Why Does Blood Change Color During Menstruation: सर्व मुली आणि स्त्रियांना दर महिन्याला मासिक पाळीतून जावे लागते. मासिक पाळी ही बहुतेक स्त्रियांच्या जीवनातील वस्तुस्थिती आहे. पण प्रत्येक स्त्रीची मासिक पाळी वेगळी असते. अनेक मुली आणि स्त्रियांना मासिक पाळीच्या दरम्यान गोळे येणे, पाठदुखी, थकवा किंवा अस्वस्थता जाणवते. पण काहींना इतका त्रास सहन करावा लागतो की ते दर महिन्याला कामातून किंवा शाळेतून सुट्टी काढतात. तर काहींना इतका रक्तस्त्राव होतो की ते थकून जातात.बहुतेक स्त्रियांना मासिक पाळी २१ ते ३५ दिवसांच्या दरम्यान किंवा पौगंडावस्थेत ४५ दिवसांपर्यंत असते. रक्तस्त्राव सहसा तीन ते सात दिवसांपर्यंत असतो. स्त्रियांना स्वतःच्या मासिक पाळीबाबत काही गोष्टी जाणून घेणे महत्वाचे आहे. एका स्त्रीसाठी जे सामान्य आहे ते दुसऱ्या स्त्रीसाठी असू शकत नाही.