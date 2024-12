Navel Massage: 'या' ७ प्रकारच्या तेलाने नाभीमध्ये करा मसाज, सांधेदुखीपासून चमकदार त्वचेपर्यंत मिळतील अनेक फायदे

Which Oil Should Be Used To Massage The Navel: आयुर्वेदानुसार नाभीमध्ये तेल लावणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. तुम्ही अनेकदा म्हाताऱ्या लोकांना घरी नाभीला तेल लावताना पाहिलं असेल. बॉडी ऑइलिंगमुळे शरीर निरोगी राहण्यास मदत होते. विशेषत: जेव्हा तुम्ही पोटाच्या बेंबीवर तेल लावता तेव्हा ते तुम्हाला अनेक आरोग्य समस्यांपासून वाचवते. वास्तविक, नाभी हा शरीराचा एक विशेष भाग आहे. जे अनेक नसांशी जोडलेले असतात. जेव्हा तुम्ही त्यावर विविध प्रकारचे तेल लावता तेव्हा ते शरीराच्या त्या त्या भागांना बरे करण्यास मदत करते.