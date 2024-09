Marriage Tips: उशिरा लग्न करण्याचे आहेत अनेक फायदे, वाचून बसणार नाही विश्वास

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Sep 05, 2024 01:15 PM IST

What is the right age to get married: पूर्वीच्या काळात, लोकांचा असा विश्वास होता की, लवकर लग्न जोडप्यांमधील परस्पर समंजसपणा वाढवते आणि नातेसंबंधात परिपक्वता आणते.पण आता बदलत्या विचारसरणीच्या तरुणांचा यावर विश्वास नाही.

Benefits of getting married in your 30s ( shutterstock )