Marriage Tips: लग्न करण्यापूर्वी जोडीदाराला कोणते प्रश्न विचारावे माहितेय? संसार होईल सुखाचा, येणार नाहीत अडचणी

Questions To Ask Before Marriage In Marathi: अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात घटस्फोट घेण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे. बऱ्याचवेळा लग्न झाल्यानंतर अनेक गोष्टी समजतात, ज्या एकेमकांना पटत नाहीत. किंवा एखाद्या बाबतीत दोघांचे विचार वेगवगेळे असतात. त्यामुळे लग्नानंतर नात्यात अडचणी येऊ लागतात. त्यामुळेच तज्ज्ञ लनापूर्वीच काही गोष्टींची काळजी घ्यायला सांगतात. ज्यामुळे लग्नानंतर पती-पत्नींमध्ये मतभेद होणार नाहीत आणि नाते तुटण्याची शक्यता अतिशय कमी होईल. यामध्ये लग्नापूर्वीच मुलामुलीने एकमेकांना काही प्रश्न विचारून एकेमकांचे विचार जाणून घेण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.