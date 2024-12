Lung Infection: शरीरात दिसत असतील 'ही' लक्षणे, तर व्हा सावध, फुफ्फुसांमध्ये इन्फेक्शनचे आहेत संकेत

How To Recognize Lung Infection In Marathi: फुफ्फुसाचा संसर्ग, ज्याला लंग इन्फेक्शन किंवा न्यूमोनियादेखील म्हणतात. ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये फुफ्फुसाच्या ऊतींना सूज येते आणि जिवाणू, विषाणू, बुरशी किंवा इतर जंतूंद्वारे संसर्ग होतो. हा संसर्ग फुफ्फुसातील वायु नलिका आणि अल्व्होली (ज्या ठिकाणी गॅस एक्सचेंज होतो) मध्ये होऊ शकतो. ही स्थिती गंभीर असू शकते, विशेषत: कमकुवत रोगप्रतिकारक असलेल्या व्यक्तींमध्ये, मुले आणि वृद्धांमध्ये. वेळेवर उपचार घेतल्यास हे टाळता येते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, फुफ्फुसात संसर्ग झाल्यास काही प्रमुख लक्षणे दिसतात, ज्यामुळे व्यक्तीला ताबडतोब सतर्क करता येते. आज आपण फुफ्फुसाच्या संसर्गाच्या बाबतीत दिसणाऱ्या अशा तीन प्रमुख लक्षणांबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत.