Lung Cancer: फुफ्फुसाच्या कॅन्सरमागे धूम्रपान हेच एकमेव कारण नाही! मग कशामुळं होतो हा आजार? वाचा!

Does Lung Cancer Only Occur in Smokers: धूम्रपान हे फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. आरोग्य तज्ञ लोकांना धूम्रपान टाळण्याचा सल्ला देतात, जेणेकरून त्यांच्या फुफ्फुसांना दीर्घ आयुष्यासाठी आजारांपासून संरक्षण मिळू शकेल. तथापि, नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, भारतातील बहुतेक फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे रुग्ण हे धूम्रपान न करणारे आहेत आणि त्यांनी कधीही धूम्रपान केले नव्हते. भारतात धुम्रपान न करणारे लोक फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे बळी ठरत आहेत. आता प्रश्न असा आहे की याचे कारण काय? धूम्रपान न करणाऱ्यांना फुफ्फुसाचा कर्करोग होण्याची कोणती कारणे आहेत आणि ते कसे टाळता येईल?