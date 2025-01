Liver Health: सतत पोटदुखी होत असल्यास करू नका दुर्लक्ष, असू शकतात लिव्हर संबंधित आजाराचे संकेत

Aiman Jahangir Desai HT Marathi Jan 04, 2025 12:15 PM IST

What diseases cause stomach pain In Marathi: . हिवाळ्यात थंडी आणि उन्हाळ्यात लोकांना उष्मा आणि पोटात जळजळ यासारख्या समस्यांमुळे पोटदुखीचा त्रास जाणवतो, तर हिवाळ्यात मंद पचन किंवा थंडीमुळे पोटदुखी वाढू शकते. परंतु, वारंवार पोटदुखी हे यकृताच्या गंभीर आजारांचे लक्षण असू शकते.

What to do if you have stomach pain ( freepik )