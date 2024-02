Rahul Dravid Birthday: राहुल द्रविडकडून शिका हे धडे, निराशेतून बाहेर येण्यास होईल मदत

What We Can Learn From Rahul Dravid: टीम इंडियाचा माजी कर्णधार राहुल द्रविड आज ११ जानेवारी रोजी ५१ वर्षांचा झाला (Happy Birthday Rahul Dravid)आहे. त्याचा जन्म ११ जानेवारी १९७३ रोजी इंदोरमध्ये झाला होता. क्रिकेट खेळाडू म्हणून राहुल प्रिसद्ध आहेच पण त्याची कॉमेंट्रीही तेवढीच चर्चेत असते. 'द वॉल' या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या द्रविडचे आयुष्य एखाद्या प्रेरणेपेक्षा कमी नाही. त्याने आपल्या उत्तम पर्सनॅलिटी आणि समर्पणाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही प्रचंड यश मिळवले आहे. त्यांच्या जीवनातून आपण कोणती प्रेरणा घेऊ शकतो हे जाणून घेऊयात.