Kolkata case: सोशल मीडियावर अनेकांचे प्रोफाईल झाले 'ब्लॅक'; कोलकाता प्रकरणाशी आहे थेट संबंध!

Activities to protest the Kolkata case on social media: पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये एका कनिष्ठ महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या झाल्याच्या घटनेवर संपूर्ण देशात संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेने सर्वजण हादरून गेले आहेत. कामाच्या ठिकाणीसुद्धा महिला सुरक्षित नाहीत, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहे. या घटनेचा देशभरातून निषेध होत आहे. कनिष्ठ डॉक्टर, वैद्यकीय विद्यार्थी आणि डॉक्टर रस्त्यावर आले आहेत. त्याबरोबरच आता सर्वसामान्य लोकसुद्धा विविधप्रकारे निषेध व्यक्त करत आहेत. आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. तत्पूर्वी महिलांनी सोशल लक्षवेधी उपक्रम राबवत सर्वांनाच विचार करण्यास भाग पाडले आहे.