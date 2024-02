Breakfast Skipping: नाश्ता स्किप करणे ठरू शकते घातक, कारणं ऐकून हैराण व्हाल!

Reasons of Why Skipping Breakfast is Harmful: कामाची गडबड, धावपळमध्ये अनेल लोक सकाळचा नाश्ता करणे टाळतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का, सकाळचा नाश्ता स्किप केल्याने आपल्या आरोग्यावर अनेक दुष्परिणाम होऊ शकतात. प्रसिद्ध आयुर्वेद तज्ज्ञ दान बुएटनर सांगतात, की, नाश्ता हा दिवसाचा सगळ्यात महत्त्वाचा आहार असतो. हा आपल्या शरीरात दिवसभर धावण्याचं बळ भरतो आणि दिवसाची सुरुवात आरोग्यदायी आहाराने करण्याची संधी देतो. सकाळी नाश्ता केल्याने फक्त एनर्जीच वाढत नाही तर संपूर्ण आरोग्यावर त्याचा परिणाम होतो. नाश्ता स्किप केल्याने आरोग्याला कसं धोका होऊ शकतो ते जाणून घ्या.