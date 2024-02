Clove Tea Benefits: सर्दी-खोकला आणि कफपासून सुटका देऊ शकतो लवंगाचा चहा, ही आहे बनवण्याची योग्य पद्धत

Health Benefits of Cloves Tea for Cold and Cough: हिवाळ्यात सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे आणि छातीत कफ जमा होणे अशा तक्रारी सुरू असतात. त्यातही आता काही दिवसांपासून पाऊस आणि ढगाळ वातावरण आहे. याचा देखील आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असून, सर्दी खोकला, कफच्या समस्येत वाढ झाली आहे. या समस्या टाळण्यासाठी लोक विविध घरगुती उपाय करून पाहतात. या बदललेल्या वातावरणात तुम्हालाही सर्दी-खोकल्याचा त्रास होत असेल, तर लवंगाचा चहा तुमच्या रुटीनचा भाग बनवा. लवंगाचा वापर केवळ जेवणाची चव आणि सुगंध वाढवण्यासाठी नाही तर आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्या दूर करण्यासाठीही केला जातो. लवंगमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट, वेदना कमी करणारे घटक, अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-व्हायरल असे अनेक औषधी गुणधर्म व्यक्तीला थंडीपासून संरक्षण करून अनेक आरोग्यदायी फायदे देतात. सर्दी, खोकला, कफपासून आराम देण्यासाठी लवंगाचा चहा कसा बनवायचा ते जाणून घ्या.